Desaparecimento de irmã de Vitor Belfort completa 20 anos e ganha série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A história de Priscila Belfort vai virar uma série da Disney+. A produção Volta, Priscila será em forma de documentário e vai contar o mistério envolvendo o desaparecimento da irmã do lutador Vitor Belfort, há 20 anos. Priscila desapareceu, aos 29 anos, em janeiro de 2004, quando foi sequestrada ao deixar o trabalho na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro no horário de almoço. Ela era estudante de arquitetura e servidora do município. Na época, Vitor, que já era um nome conhecido no boxe, e sua mãe, Maria Jovita Vieira, começaram a investigação, mas dias depois acionaram a polícia.

Os parentes seguem em campanha até hoje, 20 anos depois. Há alguns dias, por exemplo, Vitor e sua mulher, Joana Prado, fizeram um vídeo lembrando do ocorrido. “Já faz 20 anos que não temos mais a Pri conosco e não queremos que esse fenômeno de pessoas desaparecidas continue se repetindo. Hoje, no dia Internacional de pessoas desaparecidas, contamos com o seu apoio para lutarmos juntos contra essa mazela que assola não somente o Brasil, mas o mundo inteiro”, diz a publicação. Criada por Eduardo Rajabally e com colaboração dos Belfort, a série, que tem estreia prevista para o fim de setembro, vai mostrar a busca da família, com depoimentos e teorias, além de detalhes da investigação policial.