Dermatologista alerta para perigo de banho quente em tempo seco

Algumas cidades do Brasil, com São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte, apresentaram tempo seco prolongado ao longo da semana. A defesa civil da capital mineira, por exemplo, emitiu alerta que vai até 18h da próxima quarta-feira, 4. A condição ainda é agravada pela nuvem de fumaça formada pelos incêndios na Amazônia Legal. A dermatologista Andréa Sampaio conversou com a coluna GENTE sobre cuidados com a pela durante essas condições climáticas.

“Em tempos muito secos a pele tende a ficar mais ressecada e suscetível a irritações, por isso é importante caprichar na hidratação com cremes espessos a base de ureia, óleos vegetais ou ainda ácido hialurônico. Também recomendo beber bastante água e não deixar de usar protetor solar mesmo nos dias mais frios, a radiação continua em alta. Além disso, o ideal é que os banhos não sejam com água quente, para não retirar a camada natural de óleo da pele, agravando o ressecamento. Por fim, é importante ter protetor labial com ingredientes hidratantes como manteiga de karité. Os lábios são particularmente vulneráveis ao ressecamento, assim como os pés e as mãos”.