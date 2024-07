Deputado democrata diz que Joe Biden não o reconheceu em evento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As habilidades cognitivas do presidente americano estão sendo postas em xeque nesta campanha eleitoral. Agora, o deputado Seth Moulton acaba de atiçar ainda mais as chamas dos debates em redes sociais com seu relato do último encontro que teve com Joe Biden.

O congressista democrata escreveu um artigo de opinião no jornal Boston Globe no qual afirma que Biden “pareceu esquecer quem ele era durante um evento, embora eles tenham se cruzado muitas vezes”. Moulton, inclusive, até competiu contra ele nas primárias de 2020 pelo mesmo partido. Lapsos de memória podem acontecer com qualquer um — mas Moulton faz questão de frisar no seu texto que “o presidente não é um cidadão comum”.