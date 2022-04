Depois de quebrar celular de palmeirense, Jonathan Calleri pede desculpas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pegou muito mal. O tapa que o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, deu no celular de um palmeirense após a derrota de 4 a 0, rendeu uma onda de críticas ao jogador argentino. Nas redes sociais, Calleri pediu desculpas a Felipe Goto, o atleta da base do Palmeiras, de 14 anos, que teve o celular quebrado por ele.

“Sobre o que aconteceu no estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que estava de cabeça quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular”, postou o argentino em sua conta no Instagram.

Goto, que faz parte da categoria Sub-15 do Palmeiras, publicou o vídeo que havia feito e, ao contrário do que alguns são-paulinos sugeriram, o jovem não dirigiu a palavra a Calleri no estacionamento do Allianz Parque na tarde de domingo, 3, onde o jogo aconteceu.