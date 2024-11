Denzel Washington desabafa sobre manipulação política nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Denzel Washington, vencedor do Oscar, aproveitou a divulgação de Gladiador 2, para desabafar sobre o cenário político dos Estados Unidos, após a eleição de Donald Trump contra Kamala Harris. Durante sua passagem pelo Reino Unido, o ator refletiu sobre a polarização e o uso da tecnologia para influenciar opiniões. “É melhor que as pessoas percebam que estão sendo manipuladas por ambos os lados políticos. Sabe, é tão fácil ficar de fora dos EUA e dizer isso e aquilo. Mas ouça, é tudo política. Todas as promessas não cumpridas. E agora com a era da informação do jeito que está, esquerda, direita, qualquer um aprende a usar essas ferramentas para manipular as pessoas. Poder para o povo? Sim, eles o tiveram uma vez — era chamado de Idade da Pedra”, disse em entrevista ao The Sunday Times.

No filme, que é uma continuação do épico de 2000, Washington interpreta Macrinus, um traficante de armas que usa gladiadores para expandir sua influência em Roma. A obra traz reflexões sobre poder e corrupção, algo que o ator relaciona diretamente à política contemporânea. “Somos todos escravos da informação agora. Realmente somos. Somos todos escravos. Então, não importa o que você sinta sobre os líderes, como ‘esse cara é louco’ ou ‘o outro é são’, é melhor você perceber que está sendo manipulado por ambos os lados. Ponto final. Impérios caem, assim como imperadores”.