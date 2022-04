“Demorou 20 anos, mas aconteceu”, diz Luana Xavier sobre Saia Justa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cercada de amigos e familiares, a atriz Luana Xavier esteve na segunda noite de desfiles na Sapucaí para prestigiar sua colega Sabrina Sato, com quem apresenta o programa Saia Justa, do GNT. Além da dupla, a cantora Larissa Luz estreou em março deste ano na função ao lado da jornalista Astrid Fontenelle. Esta é a primeira vez que o elenco da icônica atração é composto por 50% de pessoas negras.

“Demorou 20 anos para termos na configuração do programa mais do que uma artista preta. É necessário haver essa representatividade para que as pessoas entendam que nem todo negro é igual“, explicou ela

Sobre a representatividade de ver na avenida tantos enredos que homenageiam a cultura negra — a exceção da noite foi a Unidos da Tijuca, que cantou a origem do guaraná –, Luana afirmou que é preciso que o público que canta esses sambas internalizem seus ensinamentos no dia a dia.

“A cada ano a gente tem a oportunidade de aprender sobre a luta antirracista, mas não dá pra celebrar o povo preto só nessa data”, considerou Luana, que viu esse ano sua avó, a atriz Chica Xavier, que morreu em 2020, ser homenageada pela Acadêmicos do Cubango.

No próximo semestre, estreiam três de seus projetos: o filme Barba, Cabelo e Bigode, na Netflix, a novela How To Be a Carioca, na Amazon, e a série Não Foi Minha Culpa, na StarPlus.