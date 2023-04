Delegado da PF relata atuação na Amazônia ao combater políticos corruptos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após dez anos à frente de superintendências em três estados da Amazônia, Alexandre Saraiva foi parar nas manchetes dos jornais: primeiro, por liderar a operação responsável pela maior apreensão de madeira ilegal da história do país; depois, por apresentar ao STF notícia-crime contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusando-o de obstruir fiscalização. Em uma atitude insólita durante o governo Jair Bolsonaro, Salles questionou o trabalho policial e exigiu que a carga de 226 mil m3 fosse devolvida aos madeireiros investigados. A resistência de Saraiva resultou em sua exoneração do cargo de superintendente regional. Ele também passou a receber ameaças de morte.

Em Selva: Madeireiros, garimpeiros e corruptos na Amazônia sem lei, que chega às livrarias (Ed. Intrínseca), Saraiva relata os bastidores de sua demissão e das relações escusas que sustentam o crime ambiental no país. “A corrupção muitas vezes é a fonte do problema. Onipresente em todas as esferas governamentais como uma metástase em estágio avançado, carcome a democracia, escraviza o Estado e causa inúmeros danos à sociedade. Entre esses danos está a destruição da floresta. A organização criminosa que lucra milhões de dólares com a depauperação da Amazônia exerce influência não apenas sobre ministros, senadores, deputados e governadores, mas também sobre policiais, fiscais ambientais, juízes, promotores, delegados e outros funcionários públicos”, afirma.