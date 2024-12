Decote deslocado, rasgadinho e cueca: looks de ‘pavor’ do Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Viviane Araújo podia sair do Prêmio Multishow direto para um ensaio de quadra do seu Salgueiro. Já Bruna Griphao foi com daqueles triplos decotes, repletos de informação. A ginasta Flavia Sampaio também não poupou no decote deslocado, que teimava em obedecer ao seu nome, tomara que caia. O redcarpet da premiação da música promovida pela emissora na noite desta terça-feira, 3, no Rio, foi um desfile de gostos para lá de duvidosos. A coluna GENTE separou alguns deles.

