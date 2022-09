Deborah Secco vai vestida para ‘abalar’ ao Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Secco chegou cedo ao último dia de Rock in Rio, neste domingo, 11, para aproveitar as apresentações do festival. Acompanhado do marido, Hugo Moura, e da filha do casal, Maria Flor, a atriz ousou no figurino com decote de causar arrepios – e olha que a temperatura neste dia é baixíssima. Ventos fortes, chuva fina e céu nublado, deixam a paisagem ainda mais gélida. Mas parece que isso não é um problema para Deborah. O primeiro show da noite no Palco Mundo é da Ivete Sangalo, que a filha da atriz está ansiosa para acompanhar da área VIP.