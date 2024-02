Deborah Secco se defende de ocupar espaço à frente de Viviane Araújo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem escola para chamar de sua neste Carnaval, Deborah Secco, 44 anos, deu um jeito de atrair atenção: desfilou fantasias diminutas todas as noites em um camarote, avisando que prestava homenagem a “mulheres livres”. De máscara, luvas e chicote, emulou a Tiazinha, sex symbol dos anos 1990. Coloridíssima, com flores na cabeça, reeditou a pintora mexicana Frida Kahlo. De indígena estilizada, com muita transparência e uma pena vermelha na testa, foi além: pulou a grade para a pista e pôs-se a sambar na passagem do Salgueiro. “Não estou disputando espaço com ninguém, vim aqui discretinha participar do desfile”, justificou. Claro, claro…

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880