Deborah Secco: do papel recatado a uma outra ‘Bruna Surfistinha’

A alegria bateu fundo quando Deborah Secco, 44 anos, recebeu o convite para dar vida a uma sisuda executiva na recém-lançada Rensga Hits!, série do Globoplay — oportunidade, segundo ela, de fugir do estereótipo da “loira fatal”. Dona de uma das grandes produtoras musicais do país, sua personagem não tem elo com nenhuma outra que já encarnou, “nem no tom de voz”. “Ousei mesmo. Queria me desfazer da estética com a qual sempre me veem. Faço até careta para deixar o rosto meio torto”, conta. Mas calma lá que a nova fase não há de durar. Prestes a filmar Bruna Surfistinha 2, a atriz intensificou a malhação e engatou numa dieta, tudo para estar pronta para as apimentadas cenas que se avizinham. “É um filme que mexe com as pessoas, é muito quente”, adianta Deborah, que, após a gélida empresária, promete fazer a temperatura subir nas telas.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 18 de outubro de 2024, edição nº 2915