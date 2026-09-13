Deborah Secco cansou de ser sexy: em busca de outras facetas

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Deborah Secco, noiva de Dudu Borges, surgiu no Rock in Rio com um visual diferente, buscando uma imagem de ‘artista múltipla’ e desassociada de sex symbol. A atriz garante que a mudança é uma escolha pessoal e revela que a única falta de sintonia é com a filha Maria Flor, com quem tem gostos musicais opostos.

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Noiva do produtor musical Dudu Borges e com casamento marcado para o ano que vem, Deborah Secco, 46, deixou os decotes de lado e apareceu no quarto dia do Rock in Rio coberta (para seus padrões), num tubinho laranja, com jaqueta de couro e botas de cano alto. A intenção, explica, é adotar a postura de “artista múltipla”, menos associada ao estereótipo de sex symbol. Ela garante que é uma escolha pessoal, sem nenhuma interferência do futuro marido, o quarto desde 1997. “Ele não palpita, se mete muito pouco”, assegura. Falta de sintonia ela tem enfrentado apenas com a filha, Maria Flor, de 10 anos — pelo menos no campo sonoro. “A gente está numa fase em que não consegue combinar os gostos de jeito nenhum. Ela está mais grunge e me acha muito patricinha”, conta. Mãe zelosa, Deborah se rendeu aos arroubos da menina e promete retornar ao festival nesta sexta-feira, 11, para assistir à banda de k-pop sul-coreana Stray Kids.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012