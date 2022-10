Débora Bloch solta o verbo sobre apoio de Regina Duarte a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 7 out 2022, 00h37 - Publicado em 7 out 2022, 08h00

Por Valmir Moratelli , giovanna.fraguito Atualizado em 7 out 2022, 00h37 - Publicado em 7 out 2022, 08h00

Débora Bloch esteve presente na festa de abertura do Festival do Rio, na noite desta quinta-feira, 6, no Cine Odeon, Centro do Rio. A atriz estava de vermelho. Perguntada se escolheu o look por motivação política, ela sorriu. “Não pensei nisso, mas pode ser. O voto é secreto! Eu acompanho o Festival desde a primeira edição, adoro, é um marco cultural na cidade. É uma efervescência na cidade, ainda mais nesse momento que a arte está tão pouco incentivada neste país. É o retrato da resistência”, disse.

Sobre a colega Regina Duarte, com quem já contracenou em novelas, Débora disse que não entende por que ela vem apoiando Jair Bolsonaro (PL) de forma veemente nas redes sociais. “É surpreendente que uma atriz como ela tenha tomado essa posição tão radical. Eu não acompanho o instagram dela. Estamos vivendo um momento de tanto ataque, os artistas em geral… E aí acompanhamos uma atriz com histórico como o dela tomar posição contrária à classe da qual ela faz parte, é algo injusto”, criticou. Aliás, ninguém entendeu nada por que Débora estava com uma mancha no lado esquerdo do rosto. Ao ser questionada sobre a “maquiagem”, ela não soube responder. Veja na foto abaixo.