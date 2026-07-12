Debora Bloch envereda para o humor, tal como no começo da carreira
Atriz está confirmada na segunda temporada de 'Pablo & Luisão'
Muito antes da onda do politicamente correta promover um tsunami e mudar o tom do humor na TV, Debora Bloch, 63 anos, integrou o elenco da inesquecível TV Pirata, marco da Globo no início dos anos 1980. “Aquele momento foi como um doutorado em comédia para mim”, lembra a atriz. Após lapidar a veia dramática em uma sequência de novelas, ela se prepara para retornar à comédia. De férias após viver a intensa Odete Roitman, a grande vilã do remake de Vale Tudo, Debora está confirmada na segunda temporada de Pablo & Luisão, com previsão de estreia no fim do ano. “Meu jeito de olhar o mundo é sob o ponto de vista do humor. Gosto de rir e de fazer rir”, diz
Com reportagem de Giovanna Fraguito
Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003