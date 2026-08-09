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Cultura

De Thiaguinho a Gabriel Leone: famosos celebram primeiro Dia dos Pais

Data é comemorada neste domingo, 9

Por Tatiana Moura 9 ago 2026, 10h00
À esquerda, um homem negro sorridente de moletom amarelo segura um bebê enrolado em manta branca. À direita, um casal branco abraça um bebê, a mulher de blusa vinho e o homem de camiseta branca, com uma árvore de Natal iluminada ao fundo
Thiaguinho, Klebber Toledo e Camila Queiroz (Redes Sociais/Divulgação)
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Celebrado neste domingo, 9, o Dia dos Pais tem um significado especial para alguns famosos que estreiam a data neste papel. Há quem comemore com o filho nos braços pela primeira vez e quem ainda conte os dias para a chegada do primogênito. Entre os que já nasceram e bebês ainda a caminho, nomes como Thiaguinho, Klebber Toledo, Nattan e Nicolas Prattes vivem um momento inédito na vida pessoal. A coluna GENTE reuniu algumas das celebridades que celebram o primeiro Dia dos Pais:

  1. Thiaguinho. Bento nasceu no dia 19 de setembro de 2025, fruto do relacionamento do cantor de pagode com Carol Peixinho. Após o nascimento, lançou uma música chamada Agora Somos 3.
  2. Lucas Rangel e Lucas Bley. Através de uma barriga de aluguel, que mora nos Estados Unidos, Mia chegou no dia 6 de outubro de 2025. Os pais foram até o país acompanhar o parto e compartilharam a trajetória nas redes sociais. 
  3. Klebber Toledo. Juntos há 10 anos, Camila Queiroz e o ator receberam Clara no dia 12 de dezembro. Até o nascimento da filha, eles estavam apresentando Casamento às Cegas da Netflix juntos, mas até agora o programa não foi renovado.
  4. Nattan. Em menos de um ano de relacionamento, Rafa Kalimann e o cantor tiveram uma surpresa: estavam grávidos. Zuza nasceu dia 6 de Janeiro de 2026. O artista seguiu com os trabalhos pouco tempo após a filha nascer.
  5. Gabriel Leone. Benjamin nasceu dia 10 de setembro. O ator está com Carla Salle desde 2016. Durante os primeiros meses do filho, Gabriel precisou focar na divulgação de O Agente Secreto
  6. Italo Ferreira. O primeiro filho do surfista nasceu dia 14 de dezembro de 2025. Martin é fruto do casamento entre o atleta e Sofia Larocco, casados desde julho do mesmo ano.
  7. Endrick. Por poucos meses, o jogador de futebol não passa o primeiro dia dos pais com o filho no colo. Gabriely Miranda e o atleta anunciaram no último mês o nome do primogênito: Kendrick. A previsão é que ele nasça entre setembro e outubro. 
  8. Nicolas Prattes. O primeiro filho de Sabrina Sato e do ator está previsto para o final de 2026 ou começo de 2027. A apresentadora já é mãe de Zoe

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