De olho no agro e no MST, Globo reexibe novela de sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 7 out 2022, 22h29 - Publicado em 7 out 2022, 22h22

Por Valmir Moratelli Atualizado em 7 out 2022, 22h29 - Publicado em 7 out 2022, 22h22

Batido o martelo. A Globo vai voltar a exibir O Rei do Gado, sucesso escrito por Benedito Ruy Barbosa e que foi ao ar originalmente em 1996. A trama, que vai ao ar no horário do Vale a pena ver de novo, mostra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.