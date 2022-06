De mal com Lula, Neguinho da Beija-Flor fala sobre polêmica no Twitter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neguinho da Beija-Flor se manifestou a VEJA após ter seu nome nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados do Twitter, de uma forma involuntária: foi arrastado para a treta entre o piloto britânico Lewis Hamilton e o ex-piloto Nelson Piquet pela horda de fãs do brasileiro – e muitos bolsonaristas. “Meu filho me ligou pra contar, eu não entendi nada. Mas o importante é ser lembrado, não é mesmo? Acho que ‘negrinho’ é pejorativo, é filho anão de dois pretos. Agora, ‘Neguinho’, como o meu nome, é um tratamento carinhoso, tanto que sempre quis ser chamado assim.”

Já sobre a relação estremecida com o ex-presidente Lula (PT), ele é categórico: “Lula ainda está de mal comigo, mas tudo bem, eu vou votar nele. Ele ficou chateado quando lá atrás eu gravei um vídeo cantando uma música que pegou mal, mas vida que segue. Ele foi padrinho do meu casamento no meio da Sapucaí, um casamento histórico e lindo. Ele sabe que eu gosto dele”.