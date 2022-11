De ‘laranja’ a Karl Marx, o que Eduardo Bolsonaro vende em sua livraria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em sua livraria online (sim, ele tem uma livraria), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) vende diversas obras no campo da “direita conspiracionista”. Mas também há livros “amenos”, como A laranja da China, Laranja Mecânica e Menina das Laranjas. Ao adicionar esses escritos no catálogo, há uma ironia no que se refere às acusações do uso de “laranjas” por parte da família Bolsonaro – nas investigações dos casos das rachadinhas. Em sua maioria, a livraria de e-comerce está repleta de obras alarmistas ou de cunho revisionismo, como Karl Marx e o diabo. Claro que há ainda obras que exaltam a vida do presidente Jair Bolsonaro (PL). Mito lll: Temos um presidente motoqueiro, por exemplo, é um deles.