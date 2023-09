De frango a milhas aéreas: os brindes concorridos do The Town

Várias ações acontecem nos estandes em torno do Autódromo de Interlagos, onde ocorre o The Town. Nem todos estão no local atrás dos principais shows da noite, e sim, por brindes, que as marcas patrocinadoras dispõem para quem estiver disposto a enfrentar filas e participar dos planos de marketing das empresas. Na Latam, por exemplo, as pessoas são convidas a serem içadas a uma altura de cerca de dois metros para tentar buscar nuvenzinhas em troca de 10 mil pontos em milhas. Já na Sephora, o público feminino é maioritário, cerca de 2.500 pessoas por dia de evento, já que o brinde é se maquiar ou receber massagem nas mãos com os produtos da marca. Na parte de baixo do estande, um cenário que imita uma mini cidade, faz com que pessoas queriam garantir suas selfies no local. No estande da Seara, o brinde é um frango frito. Nem é preciso dizer que faz bastante sucesso, cerca de 600 pessoas por dia de evento, já que o preço dos alimentos no The Town é nada convidativo. Quem também tem feito sucesso com o público é a marca Incrível, que dispõe de vouchers para lanches e o McDonald’s, que disponibiliza brinquedos, para que os frequentadores registrem seus momentos no festival. As filas, quase que intermináveis, assustam, mas ninguém arreda pé, já que o que vale é a tradição de garantir um brinde dentro dos espaços.

Continua após a publicidade