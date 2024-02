De folga da Globo, Mariana Gross desfila como cigana na Imperatriz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto os influenciadores ocuparam o lugar dos repórteres na transmissão da TV Globo durante o Carnaval 2024, Mariana Gross, famosa pela cobertura jornalística do evento, foi para avenida de outro forma: em carro alegórico da Imperatriz. Mariana veio como cigana, desfilando para a vice-campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro, com o enredo “Com a sorte virada pra Lua segundo o testamento da cigana Esmeralda”.

