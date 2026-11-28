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Após anos trabalhando como animadora de festas infantis para pagar as contas, Nanda Marques conquistou seu espaço na TV. Filha de retirantes cearenses, a atriz celebra o sucesso como a manipuladora Bruna na novela das 9 e revela a ambição de interpretar grandes vilãs nas telas.

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Foram muitos os bicos em festinhas infantis com a fantasia de princesa, às vezes até três em um único dia, para pagar as contas. Até que Nanda Marques, 32 anos, conseguiu chegar a um set de gravação. Filha de pais analfabetos que deixaram o sertão do Ceará para tentar a sorte em São Paulo, a atriz hoje reúne a família toda para assisti-la na pele da manipuladora Bruna em Quem Ama Cuida, a trama global das 9. Nanda tomou gosto pela TV e ambiciona cada vez mais papéis distantes daqueles de contos de fadas. “Quero fazer vilãs icônicas. O sonho está só começando”, avisa.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023