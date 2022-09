De férias, Larissa Manoela curte Rock in Rio com namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Larissa Manoela, fenômeno na internet e também na televisão, compareceu na noite deste domingo, 4, à Cidade do Rock, ao lado do namorado, o ator André Luiz Frambach. Larissa acabou de fazer a novela das seis, e está de férias, curtindo o momento livre. Ela falou sobre a adaptação ao Rio de Janeiro. “Eu estou muito bem adaptada, já me sinto carioca”, disse ela, sem desperdiçar um final de semana de sol na praia.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022