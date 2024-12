De Carnaval ao Ano-Novo; Matt Smith fala de visitas ao Rio de Janeiro

Durante a CCXP24 em São Paulo, Matt Smith aproveitou para sair do roteiro do universo de filmes e séries para contar de sua conexão com o Brasil. Apesar de estar pela primeira vez em uma edição do evento no país, Matt tem uma relação de tempo com as terras brasileiras. O ator afirmou que está sempre no Rio de Janeiro por ter um amigo da época de faculdade que mora no estado. “É quem eu visito quando vou ao Rio de Janeiro. Hoje de manhã estávamos falando sobre carnavais que já frequentei e me diverti muito, mas nunca vi o desfile”, contou. Ele também não deixou de escapar suas experiências nas festas tradicionais brasileiras. “Já fui três vezes ao Carnaval, e também a um Ano-Novo – até pulei as sete ondas”, comentou.

Para terminar a caracterização de um verdadeiro brasileiro, o britânico tentou jogar algumas palavras em português como “Tamo junto” e “Saudades”, sua palavra favorita. “Não dá para traduzir, é quase como um sentimento, certo?”, disse. Depois das apresentações, Matt se despediu do público já naturalizado – pegou um copo de cerveja, brindou com “Saúde” e deu um gole.

Publicidade