De Camila Pitanga à Carolina Dieckmmann: as lições herdadas dos pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A relação entre pais e filhos também é construída a partir de ensinamentos que atravessam gerações. Por meio de gestos simples, conselhos e exemplos do dia a dia, esses aprendizados acabam acompanhando os filhos por toda a vida, inclusive quando se tornam figuras conhecidas do público. Pensando nisso, neste Dia dos Pais, a coluna GENTE perguntou para diversos artistas qual foi a maior lição que eles aprenderam com seus pais. Confira:

Fabiana Karla. “Ser forte, perseverante e ter muito bom humor”.

Caco Ciocler. “Qua a vida é uma tentativa. A gente tenta ser o que a gente quer ser. As coisas não são, não acontecem assim, por acaso. Isso eu aprendi com meu pai”.

Jhonny Massaro. “Eu acho que eu aprendo sobre carinho mesmo, acolhimento, sobre estar junto, ajudar”.

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Camila Pitanga. “A ter muito apreço pelos amigos. Amizade é muito importante na vida”.

Alice Carvalho. “Um grande professor, um cara que sempre foi um defensor da democracia, um cara progressista. E essa é uma lição muito, muito importante que ele me deixa e me completa todo dia”.

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Carolina Dieckmann. “Disciplina. Eu acho que quando você tem disciplina nas coisas, quando você se coloca no caminho de fazer as coisas, sabe que as coisas têm etapas, que têm um tempo, entende esse tempo, é muito importante. Meu pai me ensinou muito isso”.

Isabel Filardis. “Meu pai me ensinou que o silêncio destrui, observa, observa mais com os amigos”.

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