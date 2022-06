A maior ‘dor de cabeça’ do Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um evento de grandes proporções após um longo período de pandemia, uma questão em especial tem tirado o sono dos produtores do Rock in Rio Lisboa. A logística de transporte dos equipamentos e dos artistas se tornou a grande pedra no caminho do festival. Neste sábado, veio à tona, por meio de stories no Instagram da própria Anitta, o sufoco que a cantora e seus bailarinos passaram com as malas extraviadas às vésperas do show na capital portuguesa. Os sustos envolvendo os bastidores do evento, no entanto, não param por aí.

A poucos meses do Rock in Rio em solo lisboeta abrir as portas, desapareceram nada menos do que todos os equipamentos de som do Palco Mundo, espaço que recebe as maiores estrelas. O material, embarcado em contêineres no Brasil e que deveriam chegar de navio a Portugal, simplesmente desapareceu. “O mundo da logística está uma loucura. E isso vale tanto para a questão dos aeroportos, com sua malha viária ainda se recuperando do baque da pandemia, quanto para o transporte de cargas em navios”, relata a vice-presidente do festival, Roberta Medina.

Até hoje, a produção do evento não sabe como e para onde toneladas de equipamentos de som foram parar. Com o intuito de não correr o risco de ter uma dor de cabeça ainda maior e pôr em risco a realização dos shows, a produção do Rock in Rio optou por buscar novos equipamentos em um fornecedor europeu.

Além da questão dos materiais, alguns artistas também vêm enfrentando problemas para chegar ao festival. No primeiro fim de semana, a baiana Ivete Sangalo chegou a Lisboa, vindo do Brasil, a poucas horas de subir ao palco. Ela, a família e sua equipe técnica, no total de 45 pessoas, tiveram os dois voos, nos quais estavam alocados, cancelados. A banda americana The National também enfrentou problemas semelhantes no trajeto da Itália para Portugal.