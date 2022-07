De alta, Mario Frias ouve recomendações desagradáveis da equipe médica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-ator e ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias recebeu alta nesta terça-feira, 13, após nove dias internado. Ele havia dado entrada no dia 4 no hospital Santa Lucia Sul, em Brasília, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Este é o terceiro em menos de quatro anos. Segundo boletim médico, o ex-secretário “continuará acompanhamento ambulatorial com a cardiologia”.

Em uma rede social, ele escreveu: “Graças a Deus tive alta hoje. Já estou em casa com minha família. Foram dias muito difíceis, de dor e de muita agonia. Agradeço por todas as orações e mensagens ao longo desses dias, sou muito grato por todo o carinho que sempre recebi, por todo apoio e todo cuidado”.

Entre as recomendações daqui por diante estão: cortar totalmente o sal da comida seguido de um severo regime alimentar, reabilitação cardíaca com fisioterapia, praticar exercícios físicos com acompanhamento de profissional, monitorar a frequência cardíaca, manter os níveis de colesterol satisfatórios e, o mais problemático em sua rotina, evitar qualquer tipo de aborrecimento. No meio político – e em ano eleitoral, reduzir o estresse é como pedir para o Papa não rezar missa.