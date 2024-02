De Alcione a Mercadante, a farra de Paes no Sambódromo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), passou todo o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel em um périplo típico de ano eleitoral. Subiu no carro de som, e na descida conversou e abraçou políticos e sambistas nas frisas. Apertou as bochechas do presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), deu um beijo na cantora Alcione, um abraço no presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a quem disse estar dando o título de carioca honorário. Cumprimentou ainda o deputado federal Pedro Paulo (PSD), na entrada de seu camarote. Entre a política e o samba, Paes rebolou: abraçou tanto os petistas, que querem em grande parte, indicação para vice em sua sucessão, como seu amigo Pedro Paulo, nome forte para o posto nas eleições de outubro.

