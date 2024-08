David Copperfield tenta ‘sumir’ da Justiça americana; entenda motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumado a sumir da vista do público em um piscar de olhos, David Copperfield, 67 anos, não conseguiu escapar da mira da implacável Justiça americana. O ilusionista está sendo processado pelo conselho de administração do Galleria Condominium, um arranha-céu de luxo em um dos pontos mais caros de Nova York, por transformar seu sofisticado apartamento em uma pocilga. Segundo a ação, as paredes estão descascadas, partes do teto desmoronaram e o mofo tomou conta de tudo. “Danos graves apresentam riscos à estrutura de concreto do edifício e colocam em perigo outros apartamentos”, alega a acusação, que desde 2018 tenta contatar o proprietário. Não tem mágica que resolva para se livrar do processo. David terá de desembolsar 2,5 milhões de dólares.

Publicado em VEJA de 16 de agosto de 2024, edição nº 2906