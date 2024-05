Datena passa por duas cirurgias em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apresentador José Luiz Datena, 66 anos, foi submetido a duas cirurgias nos últimos dias e segue internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele foi operado no aparelho digestivo, na última semana, e no domingo, 5, apresentou um sangramento na região do períneo, precisando passar por novo procedimento. O apresentador deve receber alta entre hoje e amanhã.

Datena está afastado do programa Brasil Urgente, na Band, desde o último dia 29 de abril. Desde então, o jornal está sob comando de seu filho Joel Datena. Em outubro do ano passado, o apresentador passou por duas cirurgias cardíacas. Ele já declarou que tem seis stents, pequenos dispositivos inseridos na artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo no local. Eles costumam ser indicados para tratar artérias entupidas ou para a prevenção de ruptura de aneurismas.