Danilo Mesquita vive fase intensa na TV em meio aos holofotes com Anitta

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Danilo Mesquita se prepara intensamente para viver um vaqueiro em “Lá na Minha Terra”, a nova novela das 6. O ator, que é baiano, fez aulas de equitação e aprendeu o aboio, e se sente em casa na Chapada Diamantina. Ele também comenta brevemente sobre seu relacionamento com Anitta, preferindo manter a discrição.

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Em contagem regressiva para a novela Lá na Minha Terra, a trama global das 6, Danilo Mesquita, 34 anos, anda encarando batente pesado. Para dar vida a um vaqueiro, fez aulas de equitação e aprendeu até o aboio, tradicional canto dos peões. Em meio às gravações na Chapada Diamantina, ele, que é baiano, diz se sentir em casa. “Sempre partimos de nós mesmos para construir os personagens”, explica o ator, que tem frequentado os holofotes nos últimos tempos pelas aparições ao lado da namorada, a cantora Anitta, sobre a qual pouco fala. “É algo pessoal, a gente deixa guardadinho”, diz.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017