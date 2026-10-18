Danilo Mesquita vive fase intensa na TV em meio aos holofotes com Anitta
Ator revela bastidores da preparação para nova novela
Em contagem regressiva para a novela Lá na Minha Terra, a trama global das 6, Danilo Mesquita, 34 anos, anda encarando batente pesado. Para dar vida a um vaqueiro, fez aulas de equitação e aprendeu até o aboio, tradicional canto dos peões. Em meio às gravações na Chapada Diamantina, ele, que é baiano, diz se sentir em casa. “Sempre partimos de nós mesmos para construir os personagens”, explica o ator, que tem frequentado os holofotes nos últimos tempos pelas aparições ao lado da namorada, a cantora Anitta, sobre a qual pouco fala. “É algo pessoal, a gente deixa guardadinho”, diz.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017