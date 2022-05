Daniela Mercury é criticada por bolsonaristas após divulgação de cachê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a divulgação de que recebeu 160 mil reais para se apresentar em um evento de centrais sindicais de São Paulo, Daniela Mercury vem sofrendo diversos ataques nas redes sociais. O show, realizado no domingo, 1, no estádio do Pacaembu, contou com a presença do ex-presidente Lula, que discursou na ocasião.

O pagamento do cachê, divulgado pela Folha de SP, gerou revolta em parte dos seguidores, visto que um suposto contrato com a Prefeitura de São Paulo foi postado nas redes bolsonaristas. Nesta quarta, 4, ao pedir para que os jovens tirem o título de eleitor, a cantora recebeu uma enxurrada de comentários sobre sua participação no evento em São Paulo.

Um seguidor escreveu: “Daniela, me ajuda aqui a entender uma coisa, por favor? No showmício de domingo você disse que nunca recebeu dinheiro do governo. Mas nós vimos vários documentos dizendo o contrário, via Rouanet, e agora pela Prefeitura de SP. Esses pagamentos aconteceram mesmo? Estamos confusos”.

Além de Daniela Mercury, se apresentaram Dexter Oitavo Anjo, Francisco, el Hombre, DJ KL Jay e Racionais MC’s. A cantora ainda não se manifestou sobre o assunto.

Continua após a publicidade