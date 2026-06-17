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Brasil

Daniel Vorcaro ameaçou ‘moer’ funcionária de Monique Alfradique, diz PF

Mensagens constam no relatório divulgado nesta terça-feira, 16

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 11h57 | Atualizado em 17 jun 2026, 12h04
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (./Divulgação)
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Daniel Vorcaro ameaçou ‘moer’ funcionária de Monique Alfradique, diz PF Priorize VEJA no Google

Mensagens incluídas em um relatório da Polícia Federal tornado público pelo ministro do STF André Mendonça indicam que Daniel Vorcaro teria ordenado a Luiz Phillipe Mourão, conhecido como Sicário, “moer” uma empregada da atriz Monique Alfradique em fevereiro de 2025.

Segundo a PF, o ex-banqueiro afirmava estar sendo ameaçado pela mulher. Em uma das conversas analisadas, Vorcaro escreveu: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”, enviando em seguida o nome e o telefone. Mourão então questiona: “O que é para fazer? Qual o caminho?”. Após receber a orientação, ele encaminha um arquivo com dados pessoais e uma fotografia da mulher. Os documentos da investigação, porém, não esclarecem o motivo nem indicam se houve desdobramentos.

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O caso faz parte de uma série de revelações que vieram à tona após a quebra de sigilos autorizada por André Mendonça. De acordo com a investigação, integrantes de um grupo apelidado de “A Turma” teriam sido acionados para monitorar, pressionar ou constranger pessoas consideradas adversárias de Vorcaro. A PF aponta que Mourão seria responsável pela “execução de atividades de obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”.

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A atriz Monique Alfradique não se pronunciou até o momento. O seu nome já havia sido relacio utilizava como foto de perfil uma imagem da artista.

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