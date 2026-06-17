Daniel Vorcaro ameaçou ‘moer’ funcionária de Monique Alfradique, diz PF

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Mensagens incluídas em um relatório da Polícia Federal tornado público pelo ministro do STF André Mendonça indicam que Daniel Vorcaro teria ordenado a Luiz Phillipe Mourão, conhecido como Sicário, “moer” uma empregada da atriz Monique Alfradique em fevereiro de 2025.

Segundo a PF, o ex-banqueiro afirmava estar sendo ameaçado pela mulher. Em uma das conversas analisadas, Vorcaro escreveu: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”, enviando em seguida o nome e o telefone. Mourão então questiona: “O que é para fazer? Qual o caminho?”. Após receber a orientação, ele encaminha um arquivo com dados pessoais e uma fotografia da mulher. Os documentos da investigação, porém, não esclarecem o motivo nem indicam se houve desdobramentos.

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O caso faz parte de uma série de revelações que vieram à tona após a quebra de sigilos autorizada por André Mendonça. De acordo com a investigação, integrantes de um grupo apelidado de “A Turma” teriam sido acionados para monitorar, pressionar ou constranger pessoas consideradas adversárias de Vorcaro. A PF aponta que Mourão seria responsável pela “execução de atividades de obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”.

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A atriz Monique Alfradique não se pronunciou até o momento. O seu nome já havia sido relacio utilizava como foto de perfil uma imagem da artista.

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