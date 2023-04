Dani Calabresa fala sobre término de contrato com a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dani Calabresa, 41 anos, e o publicitário Richard Neuman, casados desde novembro, comemoram bodas de pipoca — sim, quatro meses de união recebe esse sugestivo nome. Mas a humorista prefere chamar de fase da purpurina. “É puro brilho! Só que, quando se é casado, é a mulher quem passa purpurina, mais ninguém”, diz ela, cheia de graça com seu ciúme. Os dois fazem planos para ter filho, mas não agora, e por isso congelaram óvulos. “A gente quer usá-los mais para a frente”, afirma. Se o planejamento familiar está em dia, o profissional anda assim-assim. “O salário ainda está caindo, depois penso nisso”, ri Dani, sem se importar com o iminente término do contrato com a Globo no fim do BBB.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835