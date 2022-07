Curso de referência em pós-graduação é fechado por crise financeira 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pesquisadores, docentes e alunos da Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (Unisinos) tomaram conhecimento nesta sexta-feira, 22, da “descontinuidade” do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), que tem nota 6 na avaliação do Ministério da Educação (a máxima é 7). Pelas redes sociais, a instituição afirma que “as universidades comunitárias tiveram redução de 38% no número de matrículas nos últimos cinco anos”, somadas a um contexto de menor financiamento público. A diretoria da Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em Comunicação (Compós) manifestou protesto: “O motivo alegado pela gestão da universidade é o déficit financeiro. Lamentamos profundamente essa atitude institucional e nos solidarizamos com os colegas pesquisadores (as) – docentes e discentes -, que tanto dedicaram seu tempo e sua capacidade intelectual no desempenho de seu trabalho”.

A coordenação da Área Comunicação e Informação diz que “a Pós-Graduação não pode ser vista como um brinquedo de desmontar, a ser encaixotada e retirada de cena a qualquer tempo. (…) A descontinuidade de um Programa implica na desestruturação de décadas de pesquisas e na descontinuidade de grupos e redes de pesquisa nacionais e internacionais”. A nota da coordenação é assinada por Edson D’Almonte, Fábio Assis Pinho e Eliezer Pires da Silva. O Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (PPG-FAC) reforçou as notas da Compós e da Coordenação da Área Comunicação e Informação, lamentando “que a imposição de lógicas comerciais subverta as prioridades das Instituições de Ensino Superior brasileiras, e deplora o movimento estrutural atual de desregulação da Pós-graduação do país, que ofusca e sufoca a pesquisa, a ciência e a inovação”. Quem assina é Fernanda Martinelli, professora e coordenadora do PPG-FAC da UnB.

O PPG em Ciências da Comunicação da Unisinos é um dos três programas nota 6 CAPES na área e uma referência para a pesquisa em Comunicação no Brasil. Fundado em 1994, foi espaço de formação de centenas de pesquisadoras e pesquisadores de destaque no país e no mundo.

