Curiosidades sobre mansão de Marcio Garcia, à venda por 250 milhões reais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos pés da Pedra da Gávea, rodeado de vegetação, e com vista panorâmica para o mar e a Barra da Tijuca, a propriedade do ator e apresentador Marcio Garcia, localizada no exclusivo bairro do Joá, foi colocada à venda por nada menos do que 250 milhões de reais. Considerada a mansão mais cara do Brasil, a casa possui 6 mil metros quadrados de área total e 2 mil metros quadrados de área climatizada, distribuídos em sete suítes. Banheiros, ao todo, são 18. Há três cozinhas completas, também climatizadas. No casarão, cabem também academia, boate e cinema. Na parte externa, uma piscina com duas rais semiolímpicas, jacuzzi para 10 pessoas, área para mini golfe, campo de futebol, quadra de tênis e uma horta.

Para dar conta de tantos ambientes, são três portarias –sendo uma equipada com elevador para seis pessoas. O paisagismo é assinado por Burle Marx. Segundo a corretora responsável pelo negócio, a casa é toda movida a energia solar. A infraestrutura comporta, ainda, uma área preparada para servir como heliponto e um escritório, com capacidade para 20 pessoas trabalharem. A Casa Joá também possui uma trilha privada que dá direito a uma praia reservada do condomínio em que ela está instalada. Além de um bunker com isolamento acústico.