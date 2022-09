“Cuidado que o Lula caiu”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma reprodução da figura real do ex-presidente Lula, feita de papelão, se tornou o símbolo de muitas selfies ao longo do tapete vermelho para as celebridades desfilarem no evento Brasil da Esperança, na tarde desta segunda-feira, 26, em São Paulo.

A frase “cuidado que Lula caiu” arrancou risadas e partiu de uma das pessoas da organização do evento ao ver o papelão no chão, após alguém tropeçar no enfeite. Imediatamente um dos apoiadores gritou: “levanta, levanta, porque ele não pode cair agora.”