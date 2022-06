Cristiano Ronaldo dança “joga de ladinho”, mas decepciona no requebrado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Desenrola, bate, joga de ladinho…”. A música que viralizou no Tiktok, com dancinhas e requebrados para os lados, chegou ao jogador português Cristiano Ronaldo. A música é do grupo de funk carioca Os Hawaianos. No vídeo postado nas redes sociais, o atleta aparece sem camisa e com bermuda de banho dançando ao lado do filho mais velho, Cristiano Jr, além da sobrinha Alicia Aveiro, a responsável por colocar o tio para dançar. Mas o que chama atenção mesmo no vídeo é a falta de jeito para o requebrado. Ainda bem que no campo ele não se decepciona… Assista abaixo:

Sim, é o Cristiano Ronaldo jogando de ladin KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/gtB9jGwuVu — Sincerão (@zlatansincero) June 21, 2022