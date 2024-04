Cris Arcangeli é processada por participante de ‘reality’; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thais de Moura, uma seguidora fiel entre os mais de 1 milhão e 400 mil somados pela empresária Cris Arcangeli no Instagram, processa a influenciadora por uma “promessa” não cumprida. Em abril de 2023, a ex-SharkTank Brasil publicou um “concurso” na redes sociais para escolher, e assim contratar, duas pessoas para fazerem parte do seu time de mídia. Uma das escolhidas para receber um contrato de no mínimo um ano, para trabalhar diretamente com a famosa empreendedora, foi Thais de Moura. No processo ao qual a coluna GENTE teve acesso, a jovem relata que, dias depois de ser anunciada como uma das ganhadoras, foi desclassificada e perdeu a vaga de emprego sem maiores explicações. Nesse período, inclusive, recusou uma proposta com salário de 6 mil reais, por acreditar que estaria contratada. Agora, Thais pede uma indenização por danos morais de 100 mil reais e 99.344 mil reais por indenização pela perda de uma chance.

“O entusiasmo e o empenho da autora, que acreditou desde o início ser uma grande oportunidade trabalhar com a celebridade, era tanto que, recusou a uma proposta de trabalho para analista de marketing, com salário de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de diversos benefícios. Além disso, a empolgação e a alegria da autora era tanta, que convidou familiares e amigos para celebrar sua grande conquista. No entanto, para a infeliz surpresa da autora, no dia 15.05.2023, a funcionária da ré, informou que sua contratação fora cancelada a pedido da própria celebridade, porém, sua colega, Bruna permaneceu trabalhando com a ré”, relatam os advogados da jovem.

Depois disso, Thais teria passado a sofrer diversos transtornos psicológicos, não só por ter perdido uma oportunidade concreta de trabalho, mas por ter sido “desqualificada” de um concurso, sem sequer saber dos reais motivos e sem ao menos ter o direito de se defender. Procurada pela coluna, Cris ainda não se manifestou sobre o ocorrido.