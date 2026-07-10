Criadora de série LGBTQIA+ de sucesso expõe ataques nas redes sociais

Eve Cosendey, diretora e roteirista de Não Costumo me Apaixonar por Telefone, série independente estrelada por Luciana Vendramini e Giselle Tigre, relatou à coluna GENTE ataques que recebeu nas redes sociais após o lançamento da segunda temporada da produção no YouTube. Segundo a artista, um grupo de fãs passou a criticá-la depois que ela também entrou no elenco como Ana, ex-namorada de Marcela, personagem de Luciana. A revolta, afirma Eve, extrapolou a ficção e chegou a envolver ameaças contra sua filha bebê.

“Começaram a falar coisas horrorosas sobre mim, dizendo que alguém tinha que me encontrar na rua e me maltratar. Disseram que tinham ódio de mim, porque teria tirado o foco de Marina e Marcela, que são as personagens principais. Depois começaram a falar da minha filha. Diziam que alguém tinha que sequestrar a bebê, que ela tinha que ser criada por outras pessoas. Não foi só um discurso de ódio contra mim, foi ameaça envolvendo uma criança”, contou Eve.

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A série, produzida pela TDQ, produtora de Eve e de sua esposa, Andréa Lucena, acompanha o romance entre Marina e Marcela, duas mulheres LGBTQIA+ com mais de 50 anos. A primeira temporada acumulou 10 milhões de visualizações no YouTube, e a segunda, lançada entre 21 e 28 de junho, já passou de 1 milhão de views. Para Eve, o sucesso mostra a carência do público por histórias com protagonismo feminino maduro, mas também expõe a violência que criadores independentes enfrentam nas redes.

“Tudo bem o público comentar que não gostou do enredo, que esperava outra coisa ou que ficou mal com as emoções que causamos. Isso faz parte do jogo da ficção. O que não pode é levar para a vida real e querer me ferir a ponto de falar de um bebê inocente”, disse. Segundo Eve, a equipe reuniu provas e tenta identificar os perfis responsáveis. “A gente está correndo atrás da responsabilização dessas pessoas. A internet ainda é um lugar difícil nesse sentido, porque muitos se escondem atrás de perfis falsos.”

Os ataques também impactaram o futuro da produção. Eve revelou que, embora o plano inicial fosse fazer quatro ou cinco temporadas, Não Costumo me Apaixonar por Telefone deve terminar na terceira. “A gente vai encerrar a história na terceira temporada. Só vamos fazer porque o enredo está no meio do caminho e não tem como parar agora. As pessoas esquecem que a arte imita a vida. A gente cria conteúdos e obras que carregam isso. Como na vida, se a gente tem conflitos e problemas, a gente tenta resolver e torce para ter um final feliz. Só que, como na vida, nem sempre os finais são felizes”, afirmou.

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