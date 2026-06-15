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Cultura

Criador do ‘Bicho do Paraná’, Sérgio Reis morre aos 87 anos

Publicitário foi o criador de campanhas marcantes e vice-presidente da Editora Abril

Por Giovanna Fraguito 15 jun 2026, 12h41
Sérgio Reis
Sérgio Reis (./Reprodução)
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Criador do ‘Bicho do Paraná’, Sérgio Reis morre aos 87 anos Priorize VEJA no Google

O publicitário Sérgio Silbel Soares Reis, criador da campanha Bicho do Paraná, morreu neste sábado, 13, em Curitiba, aos 87 anos. Referência na comunicação e no marketing paranaense, Sérgio construiu boa parte de sua trajetória no extinto Banco Bamerindus, onde permaneceu por cerca de 25 anos e ajudou a criar campanhas que marcaram a publicidade brasileira. Além do Bicho do Paraná, ele também esteve por trás de ações como Gente Que Faz e do slogan O tempo passa, o tempo voa, um dos mais lembrados do setor.

Nascido no Rio de Janeiro, o publicitário chegou ao Paraná no fim da década de 1960 e se consolidou como um dos principais nomes da propaganda no estado. No Bamerindus, criou a Diretoria de Marketing e comandou a agência interna Umuarama Publicidade. Ao longo da carreira, Sérgio também atuou como professor, consultor e teve passagem pela vice-presidência da Editora Abril. Ele ainda contribuiu para projetos culturais no Paraná, incluindo iniciativas ligadas ao Festival de Teatro de Curitiba.

A causa da morte não foi divulgada. Sérgio foi velado em Curitiba e cremado em Almirante Tamandaré, no Paraná, neste domingo, 14.

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