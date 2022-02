Covid-19: Roberto Carlos cancela seu cruzeiro anual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A equipe de Roberto Carlos anunciou nesta quinta-feira (17) que o evento Emoções em Alto Mar, previsto para acontecer entre os dias 11 e 14 de março, foi adiado para a próxima temporada de cruzeiros, entre novembro de 2022 e março de 2023. O motivo da mudança na data é a pandemia do coronavírus. “Mesmo com tudo pronto para recebê-los, o momento não nos permite festejar”, diz o comunicado. Roberto defendia a transferência da viagem desde o início do ano, quando ocorreu um surto da doença a bordo do navio MSC Preziosa – exatamente o navio onde ele ficaria confinado com seus fãs. Lembre aqui:

Cruzeiro Emoções em Alto Mar: Roberto Carlos está em pânico