Covid-19: lista de celebridades infectadas cada vez aumenta mais

Basta uma rápida navegada nas redes sociais para constatar: um time considerável de pessoas conhecidas passou o final de 2021 contaminado pela Covid-19. Somente do Natal até esta segunda-feira, 3 de janeiro, Marcelo Serrado, Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno, Maísa, Dudu Nobre, Preta Gil, Gabriela Pugliesi e o streamer e influenciador Casimiro Miguel – um dos fenômenos da internet brasileira em 2021 – contaram a seus seguidores que testaram positivo para o coronavírus. Em seus posts, todos eles contaram que tiveram sintomas leves ou ficaram assintomáticos, graças à vacina.

Amigos, infelizmente testei positivo pra covid e vou ficar ausente das lives por um tempo… Eu tô bem, tô medicado, to só com a garganta fudida, mas sem febre, sem dor e tudo mais. A médica mandou que eu ficasse de repouso uns dias e vou fazer isso, ok? Já já to de volta! ❤️

— Caze (@Casimiro) January 1, 2022