Covid-19: Globo cancela gravações de Pantanal no Projac

A TV Globo cancelou nesta quinta (6) as gravações de “Pantanal” que estavam marcadas para acontecer no Projac. Rogério Gomes, o Papinha, diretor da novela, testou positivo para o coronavírus, assim como pelo menos sete outras pessoas ligadas à produção. Ainda não foi decidido quando o trabalho será retomado. O Rio vive neste início de 2022 uma explosão de casos de Covid-19, com 41% dos testes positivos, um reflexo do avanço da variante ômicron. No cronograma da emissora, Pantanal está previsto para estrear no mês de março.