Cosplay em dia de Coldplay no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rock in Rio não se limita apenas a atrações musicais. Na Cidade do Rock também é possível ver vários cosplays, mistura das palavras “costume” e “play” em inglês, que significam brincar de se fantasiar de algum personagem. Eles chamam atenção e são parados pelas pessoas para tirar fotos. Além dos que se fantasiam de personagens que gostam, como os de animes, alguns também estão trabalhando no festival para representar uma mensagem ou para chamar atenção para os produtos de alguma marca.

No caso de Kaiala Mavampa, 27, e Debora Salém, 40, que representam o resíduo de vidro e de papel, respectivamente, elas ressaltam a importante questão da conscientização em torno do lixo, em uma ação sobre reciclagem, que é possível trocar material reciclado do festival por pontos e brindes.

“Tenho uma filha pequena em casa, por isso não fico para ver os shows. Acabo de trabalhar às 18h e corro pra casa, mas vou feliz porque ajudei a fazer uma ação social no Rock in Rio, disse Debora.