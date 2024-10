Coral de Congonhas lança álbum com músicas inéditas descoberta em pesquisa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Coral Cidade dos Profetas, de Congonhas, Minas Gerais, vai lançar, no dia 29 de outubro, seu novo álbum, que reúne músicas inéditas de um acervo antigo descoberto em pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Coral Cidade dos Profetas interpreta obras Inéditas do Período Colonial apresenta partituras dos séculos 17, 18 e 19, que foram restauradas por musicólogos e pesquisadores das duas faculdades.

Segundo André Cardoso, presidente da Academia Brasileira de Música e professor da Escola de Música da UFRJ, o álbum surgiu a partir de um trabalho de edição de obras que estavam apenas em manuscritos. “Com o trabalho do Coral Cidade dos Profetas, tais obras ganharam outra dimensão, pois chegam a novos espaços e a um público maior, extrapolando o ambiente religioso e revelando suas altas qualidades artísticas”, explica.

O maestro do coral, José Herculano Amâncio, detalha que o repertório foi escolhido para dar oportunidade de acesso a até então desconhecidas. “É uma imensa alegria sermos o grupo responsável por resgatar e registrar essas obras. Unimos o coro e a orquestra no estúdio montado exclusivamente para a gravação no interior de Minas Gerais e foi emocionante ver cada trecho dessas músicas, até então adormecidas, ganharem vida”, celebra.

O concerto especial será no dia 29 de outubro, terça-feira, às 20h, na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Quem não puder comparecer poderá ouvir as músicas em plataformas digitais, como Spotify, Deezer e YouTube.