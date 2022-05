Convidados só saberão na quarta onde será casamento de Lula e Janja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segredo total! O convite de casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76 anos, com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, 56 anos, pede que os convidados não levem celular à festa: “Nosso momento será único, por isso recomendamos estar presente nele e longe dos celulares”.

E a quem ainda tem alguma esperança de ser convidado… desista! O convite impresso já foi distribuído aos 200 convidados. A todos é pedido que estejam em São Paulo nesta quarta-feira, 18, e devidamente arrumados às 19h. O local exato só será informado no próprio dia, por meio de uma mensagem por celular.

O convite tem as assinaturas dos noivos em vermelho e a frase “Ninguém mais feliz que eu e você!”, além disso, há figuras com referências ao Nordeste – como um mandacaru e uma abóbora. Também há uma discreta estrela, símbolo do PT. Ao lado, há um QR Code, em que se abre uma tela com a palavra “finalmente!” e um espaço para que seja inserido o nome do convidado.