Contra política do armamento, ‘Pantanal’ terá final alterado

No desfecho clássico escrito por Benedito Ruy Barbosa para Pantanal, os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) davam uma salva de tiros no seu velório. Agora, o neto do autor, Bruno Luperi, à frente do remake na TV Globo, decidiu alterar esta cena que continha tiros no último capítulo. Os personagens apenas aparecerão lamentando a morte do pai. A sequência surgiu a partir de uma sugestão de Irandhir Santos, que interpreta Joventino. A mudança não deixa de ser um posicionamento contrário à política do armamento, bandeira de Bolsonaro (PL) em seu governo.