Cônsul-Geral da França assiste a Paralimpíadas em praia do Rio

O Cônsul-Geral da França no Rio de Janeiro, Gérard Marechal, acompanhou algumas das competições dos Jogos Paralímpicos de Paris no espaço Beach Club Tropik, localizado no posto 6 da Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio.

Chamado de Casa dos Jogos Paralímpicos de 2024, o local foi criado em uma parceria com a Embaixada da França no Brasil e o Consulado Geral da França no Rio de Janeiro para transmitir as disputas das modalidades. Além do cônsul, estiveram presentes no espaço os atletas paralímpicos Jessyca Oliveira e Davi Teixeira, a modelo Rojane Fradique, entre outros.

O público pode assistir às competições diariamente até o dia 8 de setembro. O espaço funciona de 8h até as 20h, de domingo a quinta. E às sextas e sábados, das 8h às 22h.

