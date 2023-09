Consciente, Kayky Brito recebe alta da UTI

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kayky Brito recebeu alta da UTI nesta sexta-feira, 22. A informação foi compartilhada pela mãe do ator no Instagram, nesta sexta-feira. Segundo o boletim médico do Copa D’Or, do Rio de Janeiro, ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica, mas segue internado, agora em quarto individual.

Kayky atravessou as duas pistas da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, para pegar algo no carro, estacionado na calçada do lado oposto à praia. Na volta, foi atingindo por um carro. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas no corpo.

