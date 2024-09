Conheça os mitos por trás dos atores de ‘Kaos’, novo sucesso da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma nova série da Netflix conquistou o público e vem chamando atenção da crítica. Lançada no dia 29 de agosto, Kaos aborda na televisão a mitologia grega de uma forma bem original e com muito humor. Criada por Charlie Covell e com alguns rostos conhecidos no elenco, como Jeff Goldblum (Jurassic Park), a produção narra, ao longo dos oito episódios, a história de uma profecia que anuncia a ruína de deuses gregos. Além da presença dos principais deuses do Olimpo, como Zeus, Hades e Poseidon, a série explora nomes da mitologia pouco mencionados, tal qual Eurídice, Cassandra e Caeneus. A coluna GENTE, que ama uma novidade, desvenda os principais mitos por trás dos atores. Confira.

Eurídice e Orfeu. Interpretada por Aurora Perrineau, Eurídice é casada com Orfeu (Killian Scott), descrito, na mitologia, como o maior de todos os poetas e músicos. O casal era muito apaixonado, mas logo se separaram devido à morte de Eurídice, picada por uma cobra venenosa. Devastado com a perda, Orfeu decide descer ao submundo para tentar trazer sua amada de volta. O músico, então, canta uma canção e consegue convencer o deus Hades (David Thewlis) a resgatar Eurídice, mas com uma condição: Orfeu deveria andar à frente dela e não poderia olhar para trás até que ambos voltassem ao mundo dos vivos. Porém, próximo à saída, Orfeu olha para trás, o que fez a amada ser aprisionada no submundo para sempre.

Caeneus. Na mitologia, Caeneus era uma mulher chamada Ceneu, cuja beleza chama a atenção de Poseidon. Após ele a estuprar, a jovem fica traumatizada e pede para Poseidon a transformá-la em um homem para que não sofresse mais a violência. Poseidon atendeu ao seu pedido, transformando-a em um homem forte e poderoso, imune a ferimentos de espadas e lanças. Com essa nova identidade, Caeneus se tornou um guerreiro formidável e foi amplamente respeitado. Em Kaos, Caeneus, vivido por Misia Butler, é um guerreiro menos violento. O personagem foge da comunidade onde nasceu, mas é morto depois. Ao chegar ao submundo, descobre que tem a mesma função de Eurídice na profecia, que é libertar os humanos e acabar com o reinado de Zeus.

Cassandra. Na mitologia, Cassandra é filha do rei Príamo e da rainha Hécuba, de Troia. Ela é desejada por Apolo que, para conquistar seu amor, concede-lhe o dom da profecia, permitindo que ela visse o futuro. Ao negar o dom, ela é amaldiçoada pelo deus. Cassandra continuaria a ver o futuro, mas ninguém acreditaria em suas previsões. Uma das previsões de Cassandra foi a Guerra de Troia. Ela alertou os troianos para que não levassem o Cavalo de Troia para dentro das muralhas da cidade, mas foi considerada louca. Ao não seguir o conselho, os gregos entraram na cidade e a destruíram. Em Kaos, Cassandra, interpretada por Billie Piper, é chamada de louca por falar sobre profecias, como a ruína dos deuses, que ninguém acredita.